Не поспішайте тішитися новинам про те, що Росія видохлася
Джерело:фейсбук Романа Доніка
Соцмережі радісно прогигикали, що росіяни привезли ешелон Т-62. Типу, всьо, Росія видохлася. Не помітивши, що туди ж проїхав ешелон Т-80.
Старий танк – це теж зброя
А ще взагалі зробили вигляд, що не розуміють, що танк – це танк. Що це готова укріплена вогнева точка. Ще й мобільна. Що там гармата та можливість стріляти по наших укріпленнях.
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Так, ми його спалимо. Вибору в нас нема. Але кожен танк – це потужна одиниця зброї. Досить шапкозакидання.
Будь-який танк ворога – це готова укрпілена вогнева точка / Фото "Мілітарний"
Що одне, що інше, що навіть Т-90, спалений 127 бригадою під Харковом, – це танки. Так, по факту – це майбутні скотомогильники. Але поки що це – зброя. Яку досі треба знищити.
Давайте будем гигикати, коли то будуть мангали та барбекюшниці. А не до того. Бо палити їх не так просто, як здається в соцмережах.
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