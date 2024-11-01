У застосунку Резерв+ стався збій: користувачам надходять дивні сповіщення

В застосунку Резерв+ стався масштабний збій. Увечері 1 листопада застосунок припинив функціонувати.

Повідомляє 24 Канал. Також користувачам почали надходити дивні сповіщення від застосунку.

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Що відомо про збій в Резерв+

Близько 18:00 в застосунку Резерв+ стався масштабний збій. Користувачі масово скаржаться, що застосунок припинив працювати.

Помилка в Резерв+ / Скриншот

Зауважимо, що це може бути пов'язане із тим, що розробники можуть тестувати розсилку повідомлень, адже користувачам також почали надходити дивні тестові пуш-повідомлення від застосунку.

Пуш-повідомлення, яке надсилав застосунок / Фото "Уніан"

Станом на 18:20 застосунок відновив свою роботу. Зауважимо, що офіційних коментарів щодо масштабного збою в застосунку не надходило.

Нагадаємо, що 31 жовтня у застосунку Резерв+ стартувало бета-тестування онлайн-відстрочки. Її повноцінний запуск повинен відбутися у листопаді, а доєднатися до тестування можуть багатодітні батьки, люди з інвалідністю та студенти.