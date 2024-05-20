Що робити військовозобов'язаним, які не можуть скористатись сервісом Резерв+
Якщо військовозобов'язаним українцям не вдалося оновити дані у додатку Резерв+, вони можуть звернутися до сервісного центру застосунку.
Про це повідомив Дмитро Лазуткін – речник Міноборони України в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, перевантаження дійсно були. Водночас це передбачувано, адже за короткий проміжок часу у застосунку намагались зареєструватись півтора мільйона людей.
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"Давайте не забувати, що перевантаження мало місце і треба визнавати цей факт. Багато хто вирішив спробувати, як це працює. Зокрема й багато діючих військовослужбовців", – зазначив речник.
Відтак військові уже встигли надати фідбек щодо роботи сервісу. Так, як уточнив Лазутків, є відгуки від сержантів чи офіцерів, які відображаються як у "розшуку", або просто не можуть оновити дані.
Що робити, якщо вказані некоректні дані
"Це технічні моменти, які можна вирішити – треба звернутися до свого ТЦК чи ЦНАПу. Потрібно розуміти, що у сервіс підтягується інформація з реєстру "Оберіг", куди вносили інформацію працівники ТЦК та ЦНАП з паперових карток, від руки. Отож, людський фактор тут присутній", – сказав речник Міноборони.
Він наголосив, що ці питання будуть вирішуватись. Ба більше, не варто хвилюватися, якщо після оновлення даних у вас з'являється інший статус. В такому разі слід звернутись до ТЦК та СП, чи у сервісний центр.
Електронний документ військовозобов'язаного
Крім того, у Міноборони працюють над запровадженням електронного документа військовозобов'язаного. Зокрема, це актуально зважаючи на те, що військово-облікові документи мають з собою носити усі військовозобов'язані з 18 травня та оновити дані протягом 60 днів.
Тож невдовзі з'явиться електронний документ у Резевр+, який можна буде показати представникам поліції, представникам ТЦК та СП, прикордонникам.
Резерв+: актуально про застосунок
- Станом на 20 травня, за 2 дні після запуску застосунку, 300 тисяч українців – військовозобов’язаних, призовників та резервістів, вже уточнили свої дані через додаток.
- Окрім того, ще 620 тисяч українців уже завантажило застосунок Резерв+.