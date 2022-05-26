Не приймемо нав'язаного Україні миру, – Шольц у Давосі

Світ не погодиться на мир в Україні на умовах, які диктуватиме Росія. Путін не має перемогти, і він не зможе цього зробити.

Світ не прийме "нав'язаний" Росією мир

Таку заяву озвучив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Не буде нав'язаного миру, українці його не приймуть, і ми не приймемо,

– сказав Шольц.

Він наголосив, що Путін вестиме переговори про мир лише в тому випадку коли зрозуміє, що не може зламати оборону українців. Водночас канцлер зауважив, що НАТО не робитиме нічого такого, що могло б зробити Альянс стороною конфлікту.

Путіну не дозволять виграти цю війну

Шольц зазначив, зараз на карту поставлено не лише долю України, а й міжнародний порядок.

Наша мета дуже зрозуміла – ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну, і я впевнений, що він не виграє її,

– наголосив німецький канцлер.

Він зауважив, що наразі перспектива захоплення Росією всієї України здається менш ймовірною, ніж на початку війни, завдяки українським силам та підтримці міжнародної спільноти.

Ядерна держава не має права "перемальовувати" кордони

Шольц додав, що "ядерна держава діє так, начебто вона має право перемальовувати кордони". Однак, це імперіалізм, який загрожує повернути нас у той час, коли війна була спільним інструментом політики".

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