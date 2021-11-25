Не про правдиву й правильну інформацію, – голова "Слуги народу" про бойкот каналам Ахметова

У "Слузі народу" вирішили ігнорувати медіа, які пов'язують з олігархом Рінатом Ахметовим. Те, що там відбувається під час телеефірів, не свідчить про правдиву й правильну інформацію.

Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі розповіла голова "Слуги народу" Олена Шуляк. За її словами, спікерам партії, які є частими гостями різних телекалів, дуже хотілося б доносити до людей свою позицію.

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"Однак усе, що зараз відбувається з інформаційною політикою на таких каналах, точно не про те, що людей інформують або дають їм правильну й правдиву інформацію", – наголосила глава партії.

За словами Шуляк, "слуги народу" не відвідуватимуть такі ефіри, поки там не переглянуть маніпуляції, перекручування та дезінформацію. Саме через це страждають українці, адже вони не отримують якісну інформацію.

Знову починаються перекручування, маніпуляції та інформація, яка вигідна олігархам,

– додала голова "Слуги народу".

У "Слузі народу" переконані, що антиолігархічний закон позбавить впливових осіб можливості "скуповувати" політиків й отримувати вигоду від тиску на журналістів.

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Що цьому передувало