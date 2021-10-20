Не прорив, – Кухта проаналізував Держбюджет-2022

Народні депутати в першому читанні підтримали проєкт Держбюджету на 2022 рік. Бюджет не кардинально перерозподіляє фінансові ресурси.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексвиконувач обов'язків міністра економрозвитку Павло Кухта. За його словами, Держбюджет є більш-менш звичним, але підготовлений у правильному напрямку.

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"Не те щоб це бюджет прориву, але це непоганий бюджет. З ним Україна може спокійно жити у 2022 році, якщо депутати не спаплюжать його до другого читання", – відзначив Кухта.

Бюджет зменшує залежність від боргів

Павло Кухта вважає, що Держбюджет досягає ключової мети – того, що саме зараз потрібно Україні. Мовиться про зниження залежності від боргів.

"Знижується дефіцит бюджету. Менше доведеться брати в борг. Дещо знижується навантаження держави на економіку країни", – пояснив він.

Павло Кухта про Держбюджет-2022: дивіться відео



На думку Кухти, з'явилась правильна й непогана тенденція. "Тренд на поступове й повільне зменшення навантаження держави на економіку", – наголосив він.

Кухта: Пріоритет – медицина

За словами ексвиконувача обов'язків міністра економрозвитку, у Держбюджеті-2022 підвищуються видатки на медицину. Був помітний пріоритет на цю сферу під час складання бюджету.

Підвищення є. Воно відчутне. Проте не так, як хотілося б лобістам медичної галузі й лікарям,

– наголосив Кухта.

За його спостереженням, медицина є пріоритетною у бюджеті. У меншості – оборона й освіта.

Я не бачу, щоб когось там кардинально обділили. Цього разу не надто "тягнули" військових силовиків. Напевно, це добре. Я б не назвав їх обділеними. Ніхто не обділений. Павло Кухта Ексвиконувач обов'язків міністра економрозвитку

Державний бюджет-2022: головне

Верховна Рада підтримала 20 жовтня 2021 року бюджет-2022 у першому читанні. "За" проголосували 264 нардепів.

У Мінфіні заявили, що підготовка Держбюджету-2022 здійснюється в умовах обмеженого фінансового ресурсу.

Денис Шмигаль повідомив, що бюджет передбачає зростання заробітних плат для медпрацівників, збільшення стипендій для студентів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для отримання житла.



Основні положення до Держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу

