Не рекомендуємо бути в Москві у ці дні, – Зеленський зробив нову заяву напередодні 9 травня

Володимир Зеленський відреагував на бажання деяких лідерів іноземних держав вирушити до Москви 9 травня. Український очільник порекомендував утриматися від поїздок до російської столиці.

Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення 7 травня.

Яку рекомендацію дав Зеленський іноземним лідерам щодо поїздки до Москви 9 травня?

Володимир Зеленський наголосив, що Україна пропонувала Росії припинити вогонь, і це вже далеко не перша пропозиція України. Цього разу – припинити вогонь із 6 травня.

Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії,

– зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що у Москві хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати українських людей і воювати.

"Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва", – наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що вже є звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві.

Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо,

– резюмував Володимир Зеленський.

До речі, майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу заявив, що росіяни порушили перемир'я, яке Україна оголосила з ночі 6 травня. Тож тепер, на думку експерта, Київ має повне моральне право атакувати країну-агресорку 8 та 9 травня, коли окупанти відзначають День Перемоги.

Хто планує відвідати Москву на 9 травня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стане єдиним офіційним лідером європейської країни, який буде присутній у Москві на День перемоги. Водночас він не планує відвідувати парад на Красній площі, а лиш покладе квіти до Могили Невідомого солдата.

В урочистостях у Москві також візьмуть участь самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, президент Лаосу Тхонглун Сісуліт і верховний правитель Малайзії султан Ібрагім. Також парад "побєдобєсія" у російській столиці відвідають так звані очільники невизнаних Абхазії та Південної Осетії.

Варто зазначити, що радник керівника Офісу Президента Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу наголосив, що Україна поки не ухвалила рішення щодо припинення вогню на 8 – 9 травня. За словами посадовця, це залежатиме від дій Росії на фронті, зокрема й у попередні дні.