Не Самарською областю єдиною: у Липецькій області безпілотники атакували нафтопереробну станцію

У Росії тривають атаки невідомих безпілотників на нафтопереробні об'єкти. Окрім Самарської області, гучно було також і у Липецькій області країни-агресорки.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Там атакували нафтопереробну станцію, передає 24 Канал.

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У Липецькій області атакували нафтопереробну станцію

Російські пропагандисти розповіли, що рано-вранці 15 березня на території станції Станова, що входить до складу нафтопроводу "Дружба", виявили залишки "двох підірваних БпЛА літакового типу".

Росіяни наголосили, буцімто займання, пошкодження та постраждалих не було. За словами губернатора Липецької області Ігоря Артамонова, два безпілотники "були придушені черговими засобами у Становлянському окрузі".