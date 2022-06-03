Не шукайте тут зради, – Овдієнко пояснив стрім з Невзоровим

У соцмережах розкритикували отримання Олександром Невзоровим українського громадянства. Ведучий 24 каналу Артем Овдієнко пояснив, чому під час стріму поспілкувався з російським журналістом.

Ведучий 24 каналу акцентував, що має активну проукраїнську позицію і принципово не спілкується з "хорошими росіянами". Проте Олександра Невзорова, за словами Артема Овдієнка, з відповідного списку можна викреслити.

До теми Російський журналіст Невзоров разом з дружиною отримали українське громадянство

Невзоров звинувачує росіян

"Невзоров з самого початку цієї війни заявляв про те, що винні в ній усі росіяни, без виключення. "Хороші росіяни" винуватять у всьому Путіна, перекладають на нього провину. Мовляв, звичайні росіяни "в цьому не винні", – пояснив ведучий.

Подібні заяви з Росії лунають задля того, аби у такий спосіб фактично відбілити росіян, зробити з Путіна так званого цапа відбувайла, перекласти на нього відповідальність. Овдієнко акцентував, що саме так роблять росіяни, яких вважають "хорошими".

У Невзорова риторика інша – він у всьому винуватить росіян. Відповідно, він не є "хорошим росіянином". Саме тому я з ним і спілкувався,

– заявив ведучий 24 каналу.

Невзоров отримав громадянство надто швидко

Наразі Невзоров фактично колишній російський журналіст, адже вже є громадянином України, зауважив Овдієнко.

Також інформацію про те, що Олександр Невзоров та його дружина отримали українське громадянство підтвердили радники голови МВС Антон Геращенко та Віктор Андрусів. Відповідний указ вже підписав Володимир Зеленський.

За словами Овдієнка, саме щодо отримання громадянства є претензії до нашої чинної влади. Проте не в самому факті, а в тому, що Невзоров отримав український паспорт надто швидко. Багато тих, хто цього хоче, чекають роками.

"Я до того веду, що не шукайте тут зради. Немає зради в тому, що пану Невзорову дали українське громадянство, перший момент, другий – він не є "хорошим росіянином", – сказав Артем Овдієнко.

Що відомо про Невзорова

Олександр Невзоров засуджує злочини Росії з самого початку повномасштабного вторгнення та підтримує Україну й ЗСУ. Також більшість своїх блогів він закінчує словами "Слава Україні". Росію журналіст покинув.

Водночас в березні проти журналіста порушили кримінальну справу за "дискредитацію збройних сил Росії". Все через те, що соцмережах Олександр Невзоров опублікував інформацію про обстріл окупантами пологового будинку в Маріуполі.

Крім того, Невзоров перебуває у розшуку. Московський суд 6 травня заочно заарештував журналіста у справі про нібито "фейк щодо російських військових".

Свого часу Олександр Невзоров був наближеним до Володимира Путіна. У 2012 він став його довіреною особою. Водночас анексію Криму не підтримав. Ще тоді російський журналіст зауважив, що це стане початком "лиха для Росії".

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