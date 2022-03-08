Не сійте паніку, блокуйте пропаганду і майте доступ до новин: поради з інфогігієни від Мінцифри
8 березня 2022 , 15:24Читать новость на русском
Джерело:телеграм Мінцифри
У Мінцифри дали українцям низку порад з інфогігієни. Вони наблизять Україну до перемоги.
У Мінцифри наголосили, що гроші на допомогу ЗСУ чи населенню необхідно перераховувати тільки офіційним установам. Зокрема, через послугу "Допомога армії" у Дії або на порталі.
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Поради від Мінцифри
- Не повідомляти своє місце знаходження та розташування наших військових телефоном чи у месенджерах. Ворог може використати цю інформацію.
- Подбати про джерела інформації, щоб дізнаватися новини про останні події в Україні. Зокрема, можна використати додаток Дія TV у додатку Дія, де 24/7.
- Не поширювати у соцмережах неперевірені новини.
- Ретельно перевіряти інформацію.
- Не сіяти паніку.
- Не пиcати у стані афекту.
- Спробувати заспокоїти близьких, які піддалися паніці чи повелися на гучну "сенсацію".
- Повідомляти про російську пропаганду у соцмережах у чат-бот від СБУ @black_listUA_bot.
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