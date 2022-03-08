Не сійте паніку, блокуйте пропаганду і майте доступ до новин: поради з інфогігієни від Мінцифри

У Мінцифри дали українцям низку порад з інфогігієни. Вони наблизять Україну до перемоги.

У Мінцифри наголосили, що гроші на допомогу ЗСУ чи населенню необхідно перераховувати тільки офіційним установам. Зокрема, через послугу "Допомога армії" у Дії або на порталі.

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Поради від Мінцифри

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