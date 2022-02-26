І не скажеш, що це колись було людиною: Сухопутні війська показали знищеного ворога

Бійці Сухопутних військ показали, що чекає на всіх росіян, які воюють проти України. У мережі оприлюднили кадри знищеного ворога.

Вранці 24 лютого Росія пішла на Україну офіційною масштабною війною. Відтоді бійці Збройних сил мужньо захищають рідну землю.

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Сухопутні війська показали знищеного ворога

Українські захисники відбивають атаки, знешкоджують військову техніку Росії та бійців Володимира Путіна. У Сухопутних військах показали відео того, що може статися з росіянами, якщо вони й надалі вбиватимуть українців.

Ворог за 2 дні хотів нас захопити, а так вийшло, що за 2 дні перетворився на біомасу,

– зазначили українські бійці.

З оприлюднених кадрів і не скажеш, що це колись було людиною.

Знешкоджений противник: дивіться відео

Противник зазнає втрат

Російська армія зазнає внаслідок вторгнення величезних втрат. Українські захисники станом на ранок 26 лютого знешкодили понад 3 500 ворожих бійців. Крім того, майже 200 росіян потрапили в полон.

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