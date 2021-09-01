Не слід вірити, що мир вічний, – Дуда у роковини початку Другої світової війни

Анджей Дуда вважає небезпечним вірити, що Польщі ніколи більше не доведеться захищатися від зовнішнього ворога. За його словами, "мир не може тривати вічно".

Особливо з огляду на геополітичне розташування польської держави. Відповідну заяву політик зробив у 82 роковини початку Другої світової війни – нападу нацистської Німеччини на Польщу.

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Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову. Не трапиться, якщо ми будемо сильними. Не трапиться, якщо ми будемо рішучими, якщо буде зрозуміло, що цього не варто робити. Тому що буде жорстка відсіч,

– сказав Анджей Дуда.

Він зазначив, що в останні роки ситуація у всьому світі стає все більш нестабільною, а характер конфліктів змінюється на гібридні атаки.

За його словами, Польща непохитно буде дотримуватиметься своїх зобов’язань як член НАТО щодо союзників та партнерів, які потребують допомоги.

Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина напала на Польщу.



Друга світова війна – найважливіші дати / Інфографіка 24 каналу