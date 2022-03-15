Не сплачуватимуть ПДВ за товари, знищені під час війни або передані для оборони, – Шмигаль
Денис Шмигаль заявив, що в Україні не сплачуватимуть ПДВ за товари, знищені під час війни або передані для оборони. Відповідну заяву прем'єр-міністр зробив під час звернення 15 березня.
Шмигаль заявив, що ще ніколи український народ не був таким єдиним як сьогодні, повідомляє 24 канал. Мільйони людей об'єднані спільною метою – миром, який настане після перемоги України над російським загарбником.
Зауважте Шмигаль анонсував скасування акцизу на пальне та зменшення ставки ПДВ
Шмигаль наголосив, що економіка та логістика стають одними з визначальних умов для нашої перемоги. Необхідно сформувати потужний економічний тил.
Не буде сплачуватися ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також – передані для оборони,
– заявив Шмигаль.
Також прем'єр повідомив, що ФОПи не платитимуть ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників.
Звернення Шмигаля за 15 березня: дивіться відео