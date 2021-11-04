"Не сподівався на порятунок": на Черкащині знайшли рибалку, що заблукав через туман

На Черкащині водному патрулю вдалось відшукати рибалку, який заблукав. Чоловік рибалив на човні, однак через сильний туман дорогою назад втратив орієнтир і потрапив на мілину.

Мобільний зв'язок зі зниклим чоловіком зник. Про зникнення рибалки повідомили 3 листопада приблизно о 21:00.

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Пошук чоловіка інспектори розпочали відразу. Поліції вдалось встановити можливе місцеперебування.

Рибалка заблукав через туман

Загалом пошуки тривали близько трьох годин. Зниклого вдалось знайти приблизно опівночі. Медичної допомоги він не потребував, тому його просто напоїли гарячим чаєм. Чоловік зазначив, що вже й не сподівався на порятунок.

Рятувальниками стали Ковальський Вадим, Кравченко Максим та Гаркавий Андрій. У пресслужбі поліції написали: "Ми пишаємось нашими колегами. Вони знову довели, що ми завжди прийдемо на допомогу."

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