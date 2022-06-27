Не стукайте лобами тих, хто працює на перемогу, – Притула про співпрацю з Міноборони

Сергій Притула активно займається волонтерством та нещодавно заклив збір 600 мільйонів гривень на "Байрактари". Він розповів, як благодійні фонди співпрацюють з Міністерством оборони.

Про це 24 каналу розповів волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула. За його словами, такі фонди серйозно контактактують з Міністерством оборони.

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"Я в кожній публічній комунікації намагаюся достукатися до людей, щоб вони не писали в соцмережах якихось речей, типу "А що робить Міноборони, якщо люди скидаються на "Байрактари", – каже Притула.

Як наголосив волонтер, насправді Міноборони робить стільки, що всі фонди разом, навіть якщо вони об'єднаються, не "стягнуть" закривати всі потреби.

"Це не про конкуренцію. Будь ласка, не стукайте лобами тих, хто працює за спільну мету – перемогу. Ми синергія, а не конкуренція. І там, де ми можемо допомогти тим потугам, які роблять Міноборони", – просить Притула.

Він зазначив, що в основному всі закупівлі, які робить Міноборони, йдуть під грифом "секретно".

Нам, волонтерам, простіше комунікувати з суспільством, на що ми витрачаємо гроші, бо ми за них відповідальні. А Міноборони мають гриф "секретно", щоб ворог не знав, скільки вони закупили умовно РСЗВ чи якоїсь далекобійної артилерії,

– пояснив Притула.

Він лиш підтвердив, що фонди в тісній комунікації з Міністерством оборони.

"Коли ми спілкуємося з Міноборони, і вони кажуть “ось вам цей інвойс (накладна), займіться ним, бо ми на це не маємо або часу, або це щось дрібне для такого відомства, то це чудова співпраця", – підсумував волонтер.

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До слова, 22 червня телеведучий, громадський та політичний діяч Сергій Притула оголосив про всеукраїнський збір коштів на байрактари.

За 7 днів команда волонтерів планувала зібрати 500 мільйонів гривень для того, щоб купити 3 байрактари. Однак лише за 3 дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, тому за ці кошти придбають 4 безпілотники Bayraktar.