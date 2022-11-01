Не Суровікін: хто з оточення Путіна ініціював знищення енергетики України

Україна знає ім'я російського чиновника, який виступив головним ідеологом та лобістом знищення нашої енергетичної інфраструктури.

Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що така нікчемна ідея належить заступнику адміністрації президента Росії Сергію Кирієнку.

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За словами Данилова, Кирієнко займається цим напрямком, оскільки сам раніше працював у енергетичній сфері.

Головним ідеологом та лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник АП Росії Сергій Кирієнко, який по роботі у Росатомі добре розуміється на сфері енергетики,

– зазначив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що Україна поіменно знає, хто і за що на Росії має відповісти!

Атаки Росії по українській енергетиці: головне

31 жовтня, Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на енергосистему України.

В уряді повідомили, що внаслідок ранкової атаки уражені 10 регіонів, у яких пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.

У частині областей запровадили аварійні відключення електроенергії.

Кирієнко обіймав посаду генерального директора Росатому у 2005 – 2016 роках.

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