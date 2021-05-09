Не святкуємо: військові ЗСУ вшанували загиблих у Другій світовій війні

Військові Збройних сил України вшанували пам'ять героїв, які загинули під час Другої світової війни. Окрім того, воїни нагадали, що 8 і 9 травня – не святкують.

У пресслужбі 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка нагадали, що 8 та 9 травня "ми вшановуємо пам'ять мільйонів загиблих у Другій світовій війні".

Зауважте Це вдячність і пам'ять, – Зеленський про День перемоги над нацизмом

Україна заплатила за Перемогу найбільшу ціну. Втрати українського народу становлять від 40 до 44% від загальних людських втрат СРСР,

– мовиться у повідомленні.

За даними пресслужби, "військовослужбовці 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка на чолі із командиром бригади полковником Геннадієм Шаповаловим також вшанували подвиг героїв Другої світової".

Воїни ЗСУ поклали "квіти пам'яті та шани до меморіалів і пам'ятних знаків у зоні відповідальності бригади в районі проведення Операції Об'єднаних сил разом із представниками місцевої влади та громадськості".

"Ми пам'ятаємо, яким страшним лихом для українців була Друга світова війна. Не забуваємо: хто захищає свою землю, той завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Пам'ятаємо! Перемагаємо!", – наголосили у 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

Пресслужба 81 окремої аеромобільної бригади заявила, що "Україна зазнала найбільших втрат за роки цієї війни, за різними оцінками на території нашої держави загинули від 8 до 10 мільйонів людей, на цілковиті руїни перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл".

"Сьогодні вшановуємо пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом. День перемоги – не просто слова, це мільйони скалічених життів, тому маємо пам'ятати цей страшний урок історії та зробити все залежне від нас, аби не допустити це знову", – мовиться у повідомленні.

Урочисто-меморіальний захід у Краматорську

Пресслужба Операції об'єднаних сил повідомила, що "у Сквері героїв міста Краматорськ відбувся урочисто-меморіальний захід присвячений 76-м роковинам Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні "Роками ніколи пам'яті не стерти".

Під час заходу промови виголосили заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко та перший заступник голови Донецької ОДА Ігор Мороз.

"Ми пам'ятаємо всіх загиблих, які віддали найцінніше – життя. 8 мільйонів українців не повернулися і загинули на фронтах цієї війни, тому ми маємо пам'ятати кожного з них, ми маємо пам'ятати ціну війни, ціну миру, любити і шанувати свою землю та майбутнє наших дітей", – заявив Ганущак.

Він наголосив, що "ми, військові, пам'ятаємо і будемо робити все, щоби мир був на нашій українській землі".

8 травня у світі вшановують День пам'яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.