Не так багато, як це подають: журналіст пояснив чисельність російських військ

Росія тривалий час стягувала війська до кордону України, прикриваючись "навчаннями". Ворог вторгся в Україну 24-го лютого і, за даними Пентагону, ввів у дію 95% військ.

Путін знайшов на війну з Україною близько 200 000 солдатів

У ЗМІ гуляла інформація, що чисельність війська Росії складає 800 тисяч солдатів. Та журналіст Євгеній Прокопишин переконує, що на це число не варто орієнтуватися.

Варте уваги Росія використовує окупований Крим як військову базу: на техніці з'явився новий знак

Він заявив, що провів перевірку даних і вияснив, що:

офіційно в армії окупанта лише 400 000 контрактників;

бойовий склад лише 300 000 солдатів;

менше 50 000 мають бойовий досвід.

Для порівняння Прокопишин навів дані про українське військо, в якому перед війною було близько 150 тисяч бойових солдатів. Ще 200 тисяч – в оперативному резерві.

Повідомляється, що всі 350 тисяч українських військових мають бойовий досвід.

Ще перед війною повідомлялося, що Путін зігнав до кордонів України 125 – 150 тисяч солдатів. Журналіст пише, що президент РФ мобілізував ще 50 тисяч солдатів, яких змусили підписати контракт.

Таким чином, стверджує Прокопишин, в армії Путіна 200 тисяч солдатів. І тільки половина боєздатна. Інша частина повинна відігравати роль масовки.

Путін програє війну Україні

Журналіст вважає, що в Путіна все пішло не по плану від першого дня. Ворог не захопив жодне велике місто України.

Прокопишин пише, що окупанти просунулися лише на Півдні і трішки біля Маріуполя. На Півночі, як відзначає журналіст, у Росії лише формальний контроль над дорогами і кількома селами.

До теми Ворог залучив літаки оперативно-тактичної авіації з Білорусі та Криму, – Генштаб ЗСУ

Ворог намагається пройти з Криму на Донбас і з Півночі на Київ.

"Але чим далі росіяни проходять беручи села, тим менше у них сил для взяття великих міст", – пише журналіст. Він вважає, що Путін планує завершити війну.

На підтвердження своїх слів він навів останні заяви диктатора, в яких той говорить, що Росія знищила військові об'єкти та "нацистів". Саме так російська пропаганда прикриває вторгнення в Україні.

З уст Путіна злітає, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів. В Росії заявляють, що президент Володимир Зеленський імітує переговори.

Це може свідчити про те, що Росія готує інформаційне поле, щоб заявити про "успішну операцію". Насправді ж російські війська будуть розгромлені в Україні, тому наша сторона матиме кращі стартові позиції у переговорах.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.