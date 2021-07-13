Не так зрозуміли: Facebook повернув пост українського посла про Путіна

Facebook видалив, однак згодом повернув пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса. Дипломат критикував статтю Володимира Путіна й слова про "один народ" .

Допис посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса видалили у Facebook 13 липня. Модератори повідомили, що публікація нібито не відповідає правилам спільноти та розпалює ворожнечу.

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"Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли. Дякую всім за підтримку!", – написав Перебийніс.

Про що був допис

Посол не вказував у пості назв "Росія" чи "Путін". Тому він наголосив, що соцмережа розуміє про кого мовиться.

"Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають", – писав у видаленому-відновленому дописі Євген Перебийніс.

Хто ще потрапляв під санкції Facebook