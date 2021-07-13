Не так зрозуміли: Facebook повернув пост українського посла про Путіна
Джерело:Фейсбук Євгена Перебийноса
Facebook видалив, однак згодом повернув пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса. Дипломат критикував статтю Володимира Путіна й слова про "один народ" .
Допис посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса видалили у Facebook 13 липня. Модератори повідомили, що публікація нібито не відповідає правилам спільноти та розпалює ворожнечу.
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"Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли. Дякую всім за підтримку!", – написав Перебийніс.
Про що був допис
Посол не вказував у пості назв "Росія" чи "Путін". Тому він наголосив, що соцмережа розуміє про кого мовиться.
"Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають", – писав у видаленому-відновленому дописі Євген Перебийніс.
Хто ще потрапляв під санкції Facebook
- У червні заблокували одну з найбільших львівських груп.
- Соцмережа також видалила облікові записи, що пов'язані з "Слугою народу"
- Facebook видалив сторінку французького міста, бо переплутав його з лайливим словом.
- Вчергове бан отримала львівська група "Варта". Вона налічувала понад 350 тисяч користувачів.