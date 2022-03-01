Не тисячі ракет, а сотні, – Веніславський запевнив, що у ворогів закінчується зброя

У росіян майже вичерпані військові ресурси. Крім того, вони не можуть зробити нову зброю. Наразі вороги намагаються "поставити в стрій" старі ракети, щоб мати хоч чимось продовжувати війну.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Федір Веніславський, представник комітету безпеки України.

Важливо Російське військо розгублене, а наступ уповільниться: експертні прогнози

Він зазначив, що українська розвідка давала інформацію про кількість балістичних ракет ворога. Їх було приблизно 100 – 200 на всю Росію. Водночас ракет "Іскандер" було трохи більше.

Але все одно: це не тисячі, це сотні. Тому, звичайно, вони свої ресурси тими авіаударами, які вони наносили по Україні, точно виснажились,

– додав Веніславський.

Як наголосив експерт, вороги мають вкрай обмежені запаси озброєння. Водночас зробити нову зброю вони не можуть, тому що отримали блокаду економічну. Зокрема отримали вето на поставку будь-яких засобів, які можуть бути використані для виробництва зброї.

За інформацією Веніславського з власних джерел, вороги вже дістають свої стратегічні запаси зброї, які були законсервовані. Наразі росіяни намагаються їх "поставити в стрій", щоб мати хоч якимось чином як продовжувати війну.

Веніславський запевнив, що у ворогів закінчується зброя: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!