"Не треба тиснути на людей": у Білорусі скасували масковий режим, який не подобався Лукашенку
У Білорусі скасували масковий режим. Таке рішення ухвалили не тому, що країна вкотре "перемогла" коронавірус.
Це просто не сподобалось самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Постанову з рішенням опублікували на сайті відомства.
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Згідно із документом, із санітарних правил, які запровадили 9 жовтня, забрали пункт 41. Він зобов'язував людей:
- носити маски;
- дотримуватися соціальної дистанції в приміщеннях.
Також цей пункт зобов'язував використовувати засоби захисту органів дихання пасажирів транспорту і водіїв таксі.
Лукашенко – незадоволений
Раніше Лукашенко розкритикував масковий режим в Білорусі і закликав нібито "не знущатися з людей". Також він скасував штрафи за відсутність масок в громадських місцях.
"На вулиці людина повинна дихати свіжим повітрям. Не треба тиснути людей. Маска на вулиці не потрібна", – сказав Лукашенко.
Також самоназваний президент радив лікувати коронавірус горілкою і сауною, що у поєднанні і без хвороби може нести загрозу для здоров'я.
Ситуація з коронавірусом в Білорусі
- Станом на 22 жовтня в Білорусі зафіксували загалом 582 111 захворювань на COVID-19.
- З них одужало 554 449 осіб, водночас померло 4 482 хворих.
- За даними міністерства охорони здоров'я Білорусі, станом понад 2,5 мільйони жителів отримали першу дозу вакцини проти COVID-19.