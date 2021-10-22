"Не треба тиснути на людей": у Білорусі скасували масковий режим, який не подобався Лукашенку

У Білорусі скасували масковий режим. Таке рішення ухвалили не тому, що країна вкотре "перемогла" коронавірус.

Це просто не сподобалось самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Постанову з рішенням опублікували на сайті відомства.

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Згідно із документом, із санітарних правил, які запровадили 9 жовтня, забрали пункт 41. Він зобов'язував людей:

носити маски;

дотримуватися соціальної дистанції в приміщеннях.

Також цей пункт зобов'язував використовувати засоби захисту органів дихання пасажирів транспорту і водіїв таксі.

Лукашенко – незадоволений

Раніше Лукашенко розкритикував масковий режим в Білорусі і закликав нібито "не знущатися з людей". Також він скасував штрафи за відсутність масок в громадських місцях.

"На вулиці людина повинна дихати свіжим повітрям. Не треба тиснути людей. Маска на вулиці не потрібна", – сказав Лукашенко.

Також самоназваний президент радив лікувати коронавірус горілкою і сауною, що у поєднанні і без хвороби може нести загрозу для здоров'я.

Ситуація з коронавірусом в Білорусі