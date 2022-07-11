Не треба вірити, що лукашенко чинить опір путіну, – керівник "Беларускі Гаюн"

Думка про те, що лукашенко є гарантом чи бодай чинить певний опір путіну – доволі помилкова, зазначає Антон Мотолько. Українці дещо не розуміють, як все у білорусі працює, адже самому кремлю нестабільність у білорусі не потрібна.

Про це 24 каналу розповів керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько. Він також пояснює, що росію абсолютно влаштовує та ситуація, що є зараз: країна окупована, вільних медіа, що працюють у білорусі теж нема.

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росії вигідні репресивні дії, на кшталт, мільйони ув'язнених за політичними мотивами – а це у білорусі нормальна практика сьогоднення, каже білоруський громадський діяч.

"По суті, більшість молоді, яка була активною у 2020 році, зараз або у еміграції, або у в’язниці, або ж очікує на судилище. І тут варто згадати, що однією із найважливіших вимог із кремля до лукашенка, була вимога про якомога скоріше припинення вуличних протестів", – додає Антон Мотолько.

Тому, я не думаю, що у глобальній стратегії росії вигідна білорусь, де є протести або починаються внутрішньополітичні зміни,

– переконаний він.

Як тільки з'явились перші результати соціологічних досліджень у березні 2022 року, ми отримали дані, що:

87% білорусів проти участі білоруської армії у війні проти України;

навіть серед прихильників лукашенка понад 70% проти.

Доволі значним фактором впливу на свідомість білорусів стали б труни із тими, кого вб'ють ЗСУ, якщо вони наважаться порушити український кордон. А також, одним із ключових факторів буде нестабільність всередині країни, каже Мотолько.

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Що відомо про російську авіацію у білорусі

За словами засновника Telegram-каналу "Белорускі Гаюн" –

білорусь залишається плацдармом російських окупантів для нападу на Україну. Ворог тримає там свої підрозділи та завдає ракетних ударів по наших містах своєю авіацією.

Армія білорусі не хоче воювати проти України, адже чудово знає про шалені втрати окупантів та не хоче їх поповнювати. Разом з тим територія цієї держави передана у користування російським окупантам.