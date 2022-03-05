Не Україна: деякі уряди попросили Ілона Маска заблокувати російські джерела новин

Ілон Маск – засновник компанії SpaceX, яка розробляє супутниковий інтернет Starlink. Він відмовився заблокувати російські новинні ресурси після запиту деяких "іноземних урядів".

Про це Маск написав у своєму твітері. І додав, що зробить це "хіба що під прицілом".

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Деякі уряди (не Україна) наказали Starlink блокувати російські джерела новин. Ми не зробимо цього, хіба тільки під дулом зброї. Вибачте, за те, що я – абсолютист свободи слова,

– написав Маск у твітері.

Що передувало

Раніше Роскомнагляд зажадав видалити матеріали низки інших ЗМІ, де розповідають правду про вторгнення російських військ в Україну. І навіть ті, які прямо називають ці події війною, вторгненням чи нападом.

Річ у тім, що російський парламент напередодні проголосував за ухвалення закону, який передбачає до 15 років позбавлення волі для осіб, яких звинувачують у поширенні "фейкових новин". Мовиться про нібито неправдиву інформацію про російських військових. Також заборонені й заклики до санкцій проти країни.

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