Не варто панікувати, – керівник ЦПД пояснив, чи є загроза наступу з Білорусі

Білорусь стягла війська до кордону з Україною під виглядом навчань. У ЦПД заявили, що підстав для паніки немає.

Починаючи з 10 серпня Білорусь почала перекидати війська до Гомельської області, що межує з Україною. Мінськ розмістив у прикордонні танки, артилерією, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку. Також зафіксовані "вагнерівці". У відповідь МЗС України закликало сусідню країну відвести війська.

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Загроза лише "інформаційна"

У Центрі протидії дезінформації при РНБО відреагували на ситуацію біля кордону. Керівник центру Андрій Коваленко запевнив, що вона під контролем.

По Білорусі. Не варто панікувати, станом на зараз всі "загрози наступу з Білорусі" виключно інформаційні, не більше. Сили оборони контролюють ситуацію,

– наголосив посадовець.

Зазначимо, що за інформацією каналу "Беларускі Гаюн", наразі на Гомельщині угруповання, сконцентроване біля кордону, становить близько 1000 осіб, і несе загрозу для України. Крім того, війська розташовані на глибині до 50 кілометрів від кордону.