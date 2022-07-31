Не випадковість, а продумане вбивство, – Подоляк про загибель Вадатурського

У Зеленського переконані, що загибель Олексія Вадатурського в Миколаєві була не випадковістю. Це цілком продумане та організоване вбивство.

Російська ракета точно влучила не лише в будинок, а в конкретне крило – спальню Вадатурських. Це не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару, заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю,

– наголосив Подоляк.

Чиновник пояснив, що загиблий був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Подоляк висловив співчуття родині та близьким Вадатурського.

Кампанія терору

Радник відзначив, що російські варвари провадять кампанію терору, намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство. Подоляк згадав про знущання з наших полонених, ракетну атаку на вінницький Дім офіцерів, підрив бараку з воїнами в Оленівці.

Загарбники думають, що резонансні теракти високої інтенсивності змусять українців стати на коліна й здати державу.

Однак вони помиляються. Кожен злочин приносить біль, але українці проживають його і стають лише загартованішими.

Загибель Вадатурського: що відомо

Вночі 31 серпня росіяни знову обстріляли Миколаїв. Постраждали виключно цивільні об'єкти.

На жаль, загинув гендиректор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса. Інформацію підтвердила місцева влада.

Вадатурський був відомою людиною. У червні 2020 року журнал Forbes Україна помістив його на 15 місце у списку найбагатших українців.

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