Не випускати мера на підписання угоди про співпрацю із партнерами – безглуздя, – Атрошенко

Не випускати мера на підписання угоди про співпрацю з польським муніципалітетом, в той час як Президент закликає посилювати співпрацю з міжнародними партнерами, є безглуздям.

Про це міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив в інтерв’ю. На його думку, такі дії дискредитують Україну і Президента.

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"20 червня президент Жешува підписав угоду про співпрацю з Черніговом. На жаль, я не зміг бути там присутнім через внутрішні політичні перепони. Але, сподіваюся, вони минуть швидко, як застуда. Бо коли Президент України закликає мерів більш активно співпрацювати з країнами-партнерами, і при цьому мера міста, який відкрито підтримує Президента, і їде закордон заради залучення допомоги на відбудову міста, а його не випускають, це – повне безглуздя. Я переконаний, що Президенту про це не було відомо. І якщо він про це дізнається, то хлопці, які це роблять, отримають, вибачте, по ж*пі. Бо такі вчинки принижують Україну і дискредитують Президента", – наголосив Атрошенко.

Міський голова також відповів на питання, що сказав би Президенту, якби зустрічався з ним найближчим часом.

Президент Зеленський може розраховувати у війні з Росією на мера міста Чернігова і на сміливих, відчайдушних, патріотичних чернігівців. Пане Президенте, Ви не дозволили ворогу захопити Україну, не дозволяйте підлеглим її принижувати та дискредитувати Вас,

– сказав Атрошенко.

Він також зазначив, що особисте спілкування є важливою умовою для підписання угод про співпрацю та залучення інвесторів.

У Польщі дуже здивувалися. Неприємно здивувалися. А ще топмедіа Польщі про це гучно написали. Вийшло дуже негарно. В майбутньому таких ситуацій треба уникати. Вони шкодять країні. Адже, ані початок стосунків, ані домовленості про допомогу місту не досягаються в онлайн режимі, або шляхом електронного листування. Від слова "взагалі". Майже на всіх етапах потрібен особистий контакт,

– підсумував Атрошенко.

Нагадаємо, 19 червня прикордонники заборонили меру Чернігова Владиславу Атрошенку відрядження до Польщі без пояснення причин. Поїздка передбачала підписання угоди про співпрацю з польським містом Жешув.

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