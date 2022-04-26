Не вірте маячні, – СБУ про спроби Росії звинуватити Україну в обстрілах Придністров'я
Джерело:СБУ
Мешканцям невизнаного Придністров'я надійшли повідомлення від нібито Служби безпеки України. Насправді вони фейкові й надіслані російськими спецслужбами.
СБУ заперечила причетність до провокативних sms-повідомлень. Фахівці закликали не вірити фейкам.
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Закликаємо не вірити цій маячні і розуміти, що у всіх мешканців Придністров'я та й усієї Європи загалом, є наразі одна головна загроза – Росія, яка через неадекватні дії свого керівництва готова влаштувати будь-які провокації,
– наголосили в СБУ.
Що відомо про нову провокацію
Українська розвідка встановила, що Росія готується завдати ракетного або артилерійського обстрілу по Придністров'ю. Звинуватити у цьому хочуть Збройні Сили України. Держава-агресорка вже розіслала людям фейкові повідомлення від нібито українських військових.
У них буцімто "ЗСУ" закликають місцевих мешканців евакуюватися. Усіх, хто цього не зробить, вб'ють без попереджень. Окупанти навіть вказують точний час обстрілів – 19:00.
Зауважимо, Україна до цієї провокації не причетна.
До теми дивіться відео про те, що Молдова скликала Радбез через провокації у Придністров'ї: