Не вірять у вторгнення Росії: Угорщина не евакуюватиме своїх дипломатів з України

Угорщина наразі не збирається евакуйовувати своїх дипломатів з України. Як заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, зміни в туристичних порадах також не стоять на порядку денному.

Таку позицію Сійярто висловив під час перерви Ради ЄС із закордонних справ 24 січня.

Важливо Росія може напасти на Україну: які країни хочуть евакуювати своїх дипломатів

Водночас Сійярто наголосив, що зараз слід уникати нової холодної війни.

Оскільки вона вже мала трагічні наслідки в Центральній Європі. Ми не хочемо стати жертвою будь-якого конфлікту Сходу та Заходу,

– сказав Сійярто.

Він зазначив, що уряд Угорщини виступає проти будь-яких кроків, які б загострили ситуацію, але підтримує:

дипломатичні зусилля,

заходи щодо врегулювання конфлікту шляхом переговорів,

прямі переговори замість інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Евакуація дипломатів з України

На фоні загрози повномасштабного російського вторгнення до України США, Велика Британія, Австралія, Німеччина та Японія ухвалили рішення про евакуацію родин своїх дипломатів. Водночас чимало країн заявили, що не висилатимуть своїх дипломатів з України.

В Україну прибула перша партія військової допомоги від США: дивіться відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.