Я не вірю, що Порошенка за це ув'язнять, – Казанський про "плівки Медведчука"

У скандальних "плівках Медведчука", які оприлюднили журналісти-розслідувачі Bihus.Info, не називають прізвища Петра Порошенка. Однак є підозра, що він все ж був пов'язаний з скандальним проросійським політиком Віктором Медведчуком.
Саме через те, що його прізвище не називають, буде важко доказати у суді будь-який зв'язок. Таку думку висловив член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
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"Треба спочатку доказати, що Порошенко – держзрадник. Навіть "плівки Медведчука" – ми все з вами розуміємо, звісно, але голосу Порошенка там немає", – пояснив Казанський.
Посадити його лише на основі того, що каже Медведчук – це не доказ в суді,
– додав він.
Саме тому справа Порошенка, на думку Казанського, складна і довга. Ба більше, не факт, що вона колись буде доведена.
Казанський: Посадити президентів дуже важко
За словами члена ТКГ, ув'язнити можна лише президента-втікача Віктора Янукович. Є прямі докази його держзради.
"Якщо він навіть лист писав з запрошення Росії захопити Крим, то проти такого не важко винести вирок. Однак якщо політик трохи розумний, тоді він знає як діяти так, щоб не підставити себе під найважчі статті", – зауважив Казанський.
Якщо відверто і чесно – я не вірю, що Порошенка за це ув'язнять,
– підсумував він.
Казанський проаналізував найгарячіші теми: дивіться трансляцію
Порошенко та "плівки Медведчука": про що мовиться
- Bihus.Info опублікували 4 випуски про "плівки Медведчука". Журналісти отримали багатогодинні записи його розмов з кремлівськими політиками. Усі випуски можна переглянути тут.
- В одному з випусків мовиться про звільнення кіборга Рахмана – Андрія Гречанова. Мовиться про те, що нібито 3 із 4 місяців у полоні Рахман провів тільки заради того, щоб підняти "президентський імідж" Петра Порошенка, опублікувавши "пафосне відео".
- Ще один доказ причетності є у спілкуванні Медведчука з представниками Кремля. Він під час розмов називав певну особу "наш главный". Є підозра, що мовилось саме про Порошенка.