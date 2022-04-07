Не вірю, що він збирається зупинитись, – Волкер назвав план Путіна на найближчий період

Початковий план Путіна – легко захопити всю Україну – провалився. Однак він не збирається зупинятись. Навіть якби окупантам вдалось захопити Схід та Північ України, вони б не спинились.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі розповів Курт Волкер – експредставник Держдепу США з питань України.

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На його думку, зараз Володимир Путін намагається взяти під контроль Схід України, щоб забезпечити сполучення від Криму, через Маріуполь, до Донбасу і до російського Ростову. А також на Півночі – території на схід від Харкова.

Потім Путін заявить, що вони досягли успіху, і що для Росії це перемога. Ну і він буде продовжувати вести військові дії скрізь. Я не вірю, що він збирається зупинитись. Думаю, зараз його план такий,

– зазначив Волкер.

Експредставник Держдепу США з питань України наголосив, що не віриться у те, що росіяни зможуть реалізувати цей план. Через відсіч українців, росіянам не вдасться захопити, зокрема, всю територію Донбасу.

Крім того, окупантів змусять відходити з тих територій, які вони тимчасово захопили під час вторгнення. Однак, як пояснив Волкер, це буде тривати певний час.

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