Не вірю у сценарії зради, – політолог припустив, які результати матимуть переговори США і Росії
Джерело:24 канал
США й Росія 10 січня проведуть перемовини щодо ситуації біля кордонів України. Однак українській стороні не варто хвилюватися, що за її спиною домовляться про якісь сценарії зради.
Про це розповів політолог та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу. Наразі для України найважливіше, щоб Росія припинила брязкати зброєю й нагнітати ситуацію на Донбасі.
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Мусієнко припустив, що перемовини з Росією закінчаться підтримкою суверенітету української держави з боку міжнародних партнерів та її права самостійно ухвалювати рішення щодо вступу в НАТО та членства у Євросоюзі.
Саме це було б для України позитивним результатом.
Я не вірю у сценарії зради, про які говорять, хоча б через те, що більшість українців, які виходили на революції й не тільки, цього не хочуть й не допустять. Будь-які сценарії зради просто протиснути через суспільство, а далі через інші органи державної влади неможливо.
Зважаючи на це, не варто хвилюватися, що за спиною України про щось домовляться. Однак це не означає, що українській владі треба розслаблятися.
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Мусієнко припустив, які результати матимуть переговори США і Росії: дивіться відео
Що цьому передувало
- США й Росія визначилися з датою перемовин щодо ситуації біля українських кордонів. Вони відбудуться 10 січня 2022 року.
- Джозеф Байден конкретно не сказав, чи зустрінеться у цей час з Володимиром Путіним. На запитання про можливу зустріч президент США відповів: "Побачимо".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба раніше наголосив, що "за спиною України нічого не вирішуватимуть". У випадку розмови з Путіним, Байден обов'язково сконтактується і з президентом України.