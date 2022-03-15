Не вистачає гарматного м'яса: Росія рекомендує строковикам переходити на контрактну службу

Російські окупанти зазнають нищівних втрат. Щоб доукомплектувати підрозділи, у Росії пропонують строковикам підписати контракти.

З початку війни ворог втратив майже 13 тисяч своїх солдатів. Окрім цього, українські захисники знищили техніку окупантів на понад 5 мільярдів доларів.

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Російських строковиків закликають ставати контрактниками

У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 00:00 15 березня. Захисники зазначили, що наразі триває 19 доба героїчного спротиву російським загарбникам.

Ворог продовжує наступальну операцію проти України. Окупанти застосовують авіацію, аби підтримати наземні угрупування та знищити військову і цивільну інфраструктуру. Окрім цього, триває формування додаткових окупаційних підрозділів. Однак Росія має з цим проблеми, тож на війну проти України не стидаються відправляти строковиків.

З метою доукомплектування підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії військовослужбовцям строкової служби наполегливо пропонують переходити на контрактну службу,

– зазначили у Генштабі.

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