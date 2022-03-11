Не вистачає грошей та продуктів: громада на Чернігівщині на межі гуманітарної катастрофи

Новгород-Сіверська громада на Чернігівщині страждає через окупантів, які постійно перебувають на території області. Через це туди не можуть ввезти гуманітарну допомогу. Люди не мають продуктів, пального та грошей.

Проблема з грошима в регіоні

Наразі у Новгороді-Сіверському працює лише один банк, останній раз в банкоматах можна було зняти готівку два дні тому. Тепер через касу людям видають лише до 400 гривень на руки.

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Проте приблизно половина пенсіонерів Новгород-Сіверщини – не отримала виплат "на руки". Коли буде пенсія для них – невідомо. Пенсійний фонд і Укрпошта на сьогодні відповідь не дають.

Не вистачає продуктів та пального

На місцевому ринку є лише молоко, мед, тютюн і сухофрукти. Продуктові кіоски наразі закриті.

Місцева продавчиня Тетяна, яка торгувала рибою, м’ясом та фруктами, каже, все це зникло з прилавків тиждень тому. Товари раніше завозили з міста Шостка, але і там тепер нічого немає.

Також в місті – дефіцит побутових товарів. В магазин побутової хімії черга. Житель Новгород-Сіверська зізнається, що нічого немає вже 5 днів, залишилося лише: зубна паста, миючі засоби для посуду та шампунь.



Черги до магазину в Новгоро-Сіверському / Фото "Суспільне"

Водночас керівниця апарату районної військової адміністрації Наталія Разумейко запевняє, що найнеобхідніші продукти в громадах району є. За її словами в магазинах всіх громад Новгород-Сіверського району вже з’являються борошно, макаронні вироби та цукор.

Хліб в нас постійно є. Запасаємось борошном. Хоча є черги, я розумію, що люди запасаються наперед. До того ж, ми сільськогосподарський район – навіть в повній блокаді протримаємось місяць – два,

– вважає Наталія Разумейко

Також по місту не працюють автозаправки. Востаннє жителі могли заправитись 4 дні тому, за умови спеціального дозволу від міської ради.

Зазначимо, російські війська до Новгород-Сіверська з початку війни не заходили. Окупанти минули район і станом на 10 березня на території міста їх немає. Окрім того, громади району приймають людей, евакуйованих з Чернігова.

До слова, українські військові прогнали російських загарбників з 5 населених пунктів на Чернігівщині. Тепер там майорять українські прапори. Деталі – читайте у статті.

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