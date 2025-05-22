Не вижив жоден: четверо офіцерів-кадирівців вибухнули під Скадовськом

Днями на тимчасово окупованій території Херсонщини вибухнув автомобіль. У ньому перебували четверо "кадирівців".

Усі вони загинули. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки України.

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Разом із "кадирівцями" здетонував боєкомплект

Інцидент стався у вівторок, 20 травня, між Скадовськом і Антонівкою.

Всередині автівки УАЗ Patriot перебували "кадировці" із "зірочками" – офіцери російських окупаційних сил із так званого підрозділу "ахмат".

Після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт – здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники,

– розповіли в ГУР.

Там нагадують, що за кожен воєнний злочин проти українського народу настане справедлива відплата.