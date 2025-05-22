Укр Рус
24 Канал Головні новини Не вижив жоден: четверо офіцерів-кадирівців вибухнули під Скадовськом
22 травня, 10:02
1

Не вижив жоден: четверо офіцерів-кадирівців вибухнули під Скадовськом

Софія Рожик
Основні тези
  • На тимчасово окупованій території Херсонщини вибухнув автомобіль з чотирма "кадирівцями", всі загинули.
  • Загиблі були офіцерами російських окупаційних сил із підрозділу "ахмат".

Днями на тимчасово окупованій території Херсонщини вибухнув автомобіль. У ньому перебували четверо "кадирівців".

Усі вони загинули. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки України.

Дивіться також Окупанти приховали атаку в Криму 16 травня та загиблих: у ЗМІ є нові дані про наслідки удару 

Разом із "кадирівцями" здетонував боєкомплект

Інцидент стався у вівторок, 20 травня, між Скадовськом і Антонівкою. 

Всередині автівки  УАЗ Patriot перебували "кадировці" із "зірочками" – офіцери російських окупаційних сил із так званого підрозділу "ахмат".

Після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт – здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники,
– розповіли в ГУР.

Там нагадують, що за кожен воєнний злочин проти українського народу настане справедлива відплата.

 