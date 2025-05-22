Не вижив жоден: четверо офіцерів-кадирівців вибухнули під Скадовськом
- На тимчасово окупованій території Херсонщини вибухнув автомобіль з чотирма "кадирівцями", всі загинули.
- Загиблі були офіцерами російських окупаційних сил із підрозділу "ахмат".
Днями на тимчасово окупованій території Херсонщини вибухнув автомобіль. У ньому перебували четверо "кадирівців".
Усі вони загинули. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки України.
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Разом із "кадирівцями" здетонував боєкомплект
Інцидент стався у вівторок, 20 травня, між Скадовськом і Антонівкою.
Всередині автівки УАЗ Patriot перебували "кадировці" із "зірочками" – офіцери російських окупаційних сил із так званого підрозділу "ахмат".
Після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт – здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники,
– розповіли в ГУР.
Там нагадують, що за кожен воєнний злочин проти українського народу настане справедлива відплата.