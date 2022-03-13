Не вміють воювати в окопах, – військовий експерт про те, чому бойовики Сирії не загрожують ЗСУ

Україну намагаються залякати бойовиками з Близького Сходу, які можуть воювати на боці Росії. Однак якщо сирійці відправлять військових до України, то порушать баланс сил.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що сирійці не воюватимуть як піхота.

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"Вони не вміють воювати в окопах. Порівняймо навіть температурний режим Сирії й донецьких степів. Це дуже велика різниця – від +25 до -18 градусів, – сказав Жданов.

Не розуміють, куди потраплять

За словами Жданова, сирійські бойовики звикли воювати мобільними групами. Вони використовують пікапи, на яких встановлене важке озброєння (танкові кулемети й протитанкові засоби). Бойовики приїздять, завдають удар і потім тікають.

Оце їхня тактика. Де вони їздитимуть по наших оброблених полях. З ними можна боротися. Вони навіть не розуміють, куди потраплять. Для них це може стати критично,

– сказав Жданов.

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