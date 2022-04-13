Не впевнений, що страшніше: українська тюрма чи потрапляння до Росії, – Денисенко про Медведчука
Джерело:Телеканал "Рада"
Ввечері, 12 квітня, стало відомо про затримання Віктора Медведчука. У МВС прокоментували можливість його обміну на українських заручників.
Як зазначив в ефірі телеканалу "Рада" радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, спочатку було б добре судити Медведчука. Лише після того, як він "здасть усі явки та паролі", можна буде обмінювати його на українців, які у заручниках.
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Медведчук сам не зрадіє обміну
Денисенко зазначив, що має сумніви стосовно того, що Медведчук охоче б пішов на обмін. Він був однією з ключових людей, які займалися створенням усього проросійського нашарування в Україні. І робив він це ще з часів Януковича. Тож проходили через Медведчука мільярди, які були "бездарно потрачені" або ж майстерно освоєні.
Впевнений, я не знаю, що страшніше: українська тюрма чи дуже складні процеси, які відбуватимуться з ним і його найближчим оточенням, на території Росії,
– підкреслив він.
Коротко про затримання Медведчука 12 квітня
- Ввечері, 12 квітня, стало відомо про затримання Віктора Медведчука. Це вдалося зробити силами СБУ, які перешкодили йому втекти з України.
- Пізніше глава СБУ Іван Баканов підкреслив, що жоден зрадник, маючи на увазі Віктора Медведчука, не уникне покарання.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк переконаний, що Вікторові Медведчуку краще сховатися у в'язниці. Це його єдиний шанс вижити.
- У вечірньому зверненні Володимир Зеленський запропонував обміняти Віктора Медведчука на українських захисників, які зараз перебувають у полоні.
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