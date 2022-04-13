Не впевнений, що страшніше: українська тюрма чи потрапляння до Росії, – Денисенко про Медведчука

Ввечері, 12 квітня, стало відомо про затримання Віктора Медведчука. У МВС прокоментували можливість його обміну на українських заручників.

Як зазначив в ефірі телеканалу "Рада" радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, спочатку було б добре судити Медведчука. Лише після того, як він "здасть усі явки та паролі", можна буде обмінювати його на українців, які у заручниках.

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Медведчук сам не зрадіє обміну

Денисенко зазначив, що має сумніви стосовно того, що Медведчук охоче б пішов на обмін. Він був однією з ключових людей, які займалися створенням усього проросійського нашарування в Україні. І робив він це ще з часів Януковича. Тож проходили через Медведчука мільярди, які були "бездарно потрачені" або ж майстерно освоєні.

Впевнений, я не знаю, що страшніше: українська тюрма чи дуже складні процеси, які відбуватимуться з ним і його найближчим оточенням, на території Росії,

– підкреслив він.

Коротко про затримання Медведчука 12 квітня

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