Не вплине на ситуацію всередині країни, – Зеленський про підозру Порошенку

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підозру в держзраді, яку отримав його попередник Петро Порошенко. За словами глави держави, це ніяк не вплине на внутрішньополітичну ситуацію.

За словами Володимира Зеленського, підозра в держзраді, яку отримав Петро Порошенко, не дестабілізує політичну ситуацію в Україні. Однак глава держави переконаний, що це зможе зробити сам п'ятий президент.

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Впливають на внутрішню ситуацію фінансові групи

Володимир Зеленський заявив, що на внутрішню ситуацію в Україні більше впливають фінансові групи. Однак одним із їхніх представників, за словами глави держави, є Петро Порошенко.

Я не думаю, що це (підозра Порошенку – 24 канал) якось впливатиме на ситуацію всередині нашої держави. На неї, як правило, впливають фінансові групи,

– заявив Зеленський.

За словами президента Зеленського, фінансові групи організовують проплачені мітинги та звозять людей з різних областей. Водночас глава держави переконаний, що в цьому випадку Петро Порошенко не матиме підтримки громадськості, оскільки його підозрюють у торгівлі з бойовиками на Донбасі.

Однак Володимир Зеленський підкреслив, що фінансових груп в Україні не так уже й багато, тому дестабілізувати ситуацію в країні їм не вдасться.

Підозра Порошенка в держзраді: головне

20 грудня 2021 року п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді, однак її підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а нібито її заступник.

У команді Петра Порошенка заявили, що справа є повністю сфабрикованою, водночас в СБУ запевнили, що мають достатньо доказів проти політика.

За версією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко використав свої повноваження президента, аби незаконно припинити постачання вугілля з ПАР. Далі на вимогу Росії він підписав контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.

Крім того, в ДБР додали, що Порошенко міг бути учасником змови з вищим російським керівництвом.

Зараз Порошенко перебуває закордоном – у Польщі. Там, за його словами, в нього заплановані зустрічі. У своєму відеозверненні п'ятий президент заявив, що не з'явиться на допит в ДБР.

До теми пропонуємо коментар юристки про те, що чекає на Порошенка, якщо він не з'явиться на допит: дивіться відео