Не все там просто, – Арестович про мера Куп'янська, який здав місто
27 лютого 2022 , 23:52Читать новость на русском
Олексій Арестович прокоментував ситуацію із мером Куп'янська, який здав місто окупантам. Каже, що з'ясовують обставини.
За словами Арестовича, "не все там так просто".
До теми Мер Куп'янська з ОПЗЖ здав місто російським окупантам
Незважаючи на запис з мером Куп'янська та численні запевнення росіян, що вони захопили місто, ми з'ясовуємо ситуацію,
– сказав Арестович.
Що цьому передувало
Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора заявив, що здав місто російським військовим. Він стверджує, що почав із ними відкрито співпрацювати.
Дивіться брифінг Арестовича:
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