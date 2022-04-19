Не всі поставились з розумінням: голова Запорізької ОВА про евакуацію на лінії зіткнення

За даними Генштабу, російські окупанти почали масований наступ на Сході України. Мешканців східних областей закликали евакуюватися, але не всі поставилися до цього з розумінням.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.

Важливо Бої та обстріли активізувалися суттєво: Старух про ситуацію на сході Запорізької області

За його словами, ситуація в Запорізькій області загострилася, обстріли фіксують щодня. Днями бойові зіткнення значно активізувалися. Українські бійці тримають лінію оборони, але наступ йде масований. Старух наголосив, що влада понад місяць тому закликала людей, які живуть під Запоріжжям, переїжджати до обласного центру.

У Запоріжжі у нас вибудована лінія фортифікаційних споруд, захисту, який ми лише підсилюємо. Ми розробили план евакуації з населених пунктів на лінії зіткнення та вивозили жінок з дітьми. На жаль, не всі поставилися з розумінням до евакуації. Дехто залишився у маленьких населених пунктах. Переважно це літні люди. Наразі їх евакуювати набагато важче,

– додав голова Запорізької ОВА.

Станом на зараз в Запоріжжі перебуває 28 тисяч переміщених осіб. Поки місто витримує навалу біженців, але якщо ситуація зміниться – людей евакуйовуватимуть до центральної та західної України.

Голова ОВА зауважив, що краще навіть зараз евакуюватись. Потужностей Запоріжжя вистачить, аби прийняти всіх охочих. До того ж більшість переселенців затримуються у місті на 1 – 2 дні.

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