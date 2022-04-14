Не всі постраждалі готові публічно говорити, – мер Бучі про зґвалтування та їх розслідування

Мер Бучі розповів про жертв, які пережили звірства російських окупантів. Анатолій Федорчук зазначив, що не всі готові публічно розповідати про те, що сталося.

В інтерв'ю 24 каналу він підкреслив, що пережите мешканцями Бучі не проходить безслідно. Тож над цією проблемою потрібно буде працювати. І не лише правоохоронцям, а й психологам.

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Постраждалі зараз дають свідчення

Не всі постраждалі від насилля, у той чи інших спосіб, готові публічно про це говорити,

– наголосив Федорчук.

Він також додав, що жертви російських загарбників наразі співпрацюють з правоохоронцями. Вони дають свідчення та розповідають про те, що пережили.

Анатолій Федорчук додав, що сподівається на те, що світова спільнота разом з Україною зможе довести справу до суду. Для нього не настільки важливим є сам формат трибуналу. Головним, на думку мера Бучі, є правосуддя.

Очільник міста переконаний очільник міста, що український народ ніколи не пробачить, якщо не покарають винних.

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