Не всю роботу можна виконувати зі Львова, – Верещук розкритикувала "Червоний Хрест" та ОБСЄ

Ірина Верещук заявила, що Україна очікувала на більшу гуманітарну допомогу від міжнародних організацій. Міністерка різко розкритикувала "Червоний Хрест", ООН та ОБСЄ.

Мешканці низки населених пунктів України перебувають відрізані від світу. Їх не можуть евакуювати, адже російські військові обстрілюють транспорт, який Україна відправляє по людей.

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Розумію, що ви переживаєте за свій персонал, але ваш міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам більший захист і можливість виконувати гуманітарну роботу, для якої ви створені. Не всю роботу ви можете виконувати сидячи у Львові,

– наголосила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Верещук закликала організації чітко заявити про те, що російські військові не дозволяють їм виконати свою роботу у Донецькій та Луганській областях.

"Якщо ви не можете виконувати свою роботу безпосередньо на Донбасі, то просимо надати нам автотранспорт. Я дуже прошу зробити все можливе для забезпечення зелених коридорів", – сказала урядовиця.

Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук:

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