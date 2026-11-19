Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в китайському Шеньчжені. Він заявив, що це місто не стане для російського диктатора новою Ялтою.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

Що мав на увазі Сибіга?

У дописі міністр провів паралель між самітом у Китаї та Ялтинською конференцією 1945 року, на якій лідери СРСР, США та Великої Британії обговорювали повоєнний устрій Європи.

Сибіга наголосив, що Шеньчжень не стане місцем, де Путін зможе реалізувати свої мрії про новий переділ світу. Водночас він звернув увагу на ситуацію навколо Кримського мосту, який з'єднує окупований півострів із Росією.

Тим часом Росія практично втратила свій міст до справжньої Ялти в окупованому українському Криму. Йому час прокинутися, поглянути на речі реально та покласти край війні, яку він ніколи не зможе виграти,

– наголосив Сибіга.

Напередодні саміту стало відомо, що Путін розраховує використати зустріч із Трампом і Сі Цзіньпіном, щоб домогтися вигідних для Москви умов завершення війни проти України та продемонструвати, що Росія залишається впливовим гравцем на міжнародній арені.