Не йдуть на умови росіян, – мер Скадовська розповів про спротив жителів в окупованому місті

У Скадовську місцеве населення не підтримує будь-які дії російської окупаційної влади та всі заходи, які ті організовують.

На цих так званих "святах", які влаштовують окупанти, глядачі переважно ділилися на 2 категорії. Про це 24 каналу розповів мер Скадовська Олександр Яковлєв.

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За його словами, це ті, хто погодився співпрацювати з ворогами, але їх одиниці на все місто. Або ті, кого спеціально привезли.

Зрозуміло, що переважно місцеве населення ігнорує такі свята, оскільки не хоче брати в тому участі,

– розповів Олександр Яковлєв.

"Дійсно, підтримка дій окупантів – мінімальна. Проте, на жаль, є люди, які погоджуються співпрацювати й займають певні посади", – додав Яковлєв.

Мер Скадовська запевнив, що більшість населення чекає звільнення. У місті є рух спротиву, також зʼявляються написи "Скадовськ – це Україна". Люди не погоджуються на ті умови, які висувають окупанти.

Дивіться відео: мер Скадовська Олександр Яковлєв про вибухи у Скадовську

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Скадовську, що на Херсонщині, ввечері 6 липня пролунали вибухи. Внаслідок цього пошкоджений житловий будинок. На жаль, одна людина загинула, є поранені. Як повідомив голова Скадовської міської ради Олександр Яковлєв, серед постраждалих є дитина.