Не їхати автомобілем до лісу та не розводити вогнища: ДСНС попередили про пожежну небезпеку
Джерело:ДСНС
Найближчими днями у декількох регіонах України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликали бути обачними мешканців південних та частини західних і східних областей.
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігатиметься в Україні протягом 7 – 9 жовтня.
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Рятувальники зауважили, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме:
- у південних регіонах,
- в Івано-Франківській,
- Тернопільській,
- Чернівецькій,
- Вінницькій,
- Дніпропетровській,
- Донецькій областях.
У ДСНС також нагадали правила поведінки під час надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Отже, забороняється:
- заїжджати автомобілем до лісу;
- розводити відкритий вогонь в лісах та на полях;
- залишати недопалки сірники, промаслене ганчір'я на сухій трав'янистій підстилці;
- випалювати сміття, стерню та післяжнивні залишки на полях.
Де зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Фото Укргідрометцентру
Україну накриють заморозки
Вночі 7 жовтня територію України накриють заморозки. Вони оминуть лише Закарпаття та Південь. Температура повітря сягатиме 0..+5 градусів. У ДСНС попередили про перший рівень небезпечності, тобто жовтий.
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Якою буде погода 7 жовтня
Погода в Україні четвер, 7 жовтня, буде прохолодною та вітряною. Температура повітря вночі опуститься до +1...+7 градусів, подекуди будуть заморозки. У більшості західних та південно-східних областей пориви вітру прогнозують до 15 – 20 метрів за секунду.