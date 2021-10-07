Не їхати автомобілем до лісу та не розводити вогнища: ДСНС попередили про пожежну небезпеку

Найближчими днями у декількох регіонах України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликали бути обачними мешканців південних та частини західних і східних областей.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігатиметься в Україні протягом 7 – 9 жовтня.

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Рятувальники зауважили, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме:

у південних регіонах,

в Івано-Франківській,

Тернопільській,

Чернівецькій,

Вінницькій,

Дніпропетровській,

Донецькій областях.

У ДСНС також нагадали правила поведінки під час надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Отже, забороняється:

заїжджати автомобілем до лісу;

розводити відкритий вогонь в лісах та на полях;

залишати недопалки сірники, промаслене ганчір'я на сухій трав'янистій підстилці;

випалювати сміття, стерню та післяжнивні залишки на полях.



Де зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Фото Укргідрометцентру

Україну накриють заморозки

Вночі 7 жовтня територію України накриють заморозки. Вони оминуть лише Закарпаття та Південь. Температура повітря сягатиме 0..+5 градусів. У ДСНС попередили про перший рівень небезпечності, тобто жовтий.

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Якою буде погода 7 жовтня

Погода в Україні четвер, 7 жовтня, буде прохолодною та вітряною. Температура повітря вночі опуститься до +1...+7 градусів, подекуди будуть заморозки. У більшості західних та південно-східних областей пориви вітру прогнозують до 15 – 20 метрів за секунду.