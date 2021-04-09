Не задекларувала авто: справу щодо конфлікту інтересів у судді КСУ Завгородньої закрили

Голосіївський районний суд закрив справу щодо судді Конституційного Суду Ірини Завгородньої. Вона не вказала у декларації автомобіль чоловіка.

Провадження щодо Завгородньої закрили через відсутність складу адміністративного правопорушення. Постанову можуть оскаржити до Київського апеляційного суду або через Голосіївський райсуд Києва.

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Проте це слід зробити протягом 10 днів з часу оприлюднення рішення. Його опублікували 29 березня.

Порушення виявили у декларації за 2018 рік

Як повідомляє "Українська правда", мовиться про декларацію судді Завгородньої ще за 2018 рік. У неї вона "забула" внести LAND ROVER за 615 422 гривень.

Завгородня заявила, що автомобіль вкрали

Суддя зазначила, що автівку вкрали і начебто знайшли за кордоном. Завгородня запропонувала Нацагентству з питань запобігання корупції звернутись до страхової компанії, проте у НАЗК цього не зробили.

Нацагентство продовжило термін перевірки декларацій служительки Феміди до листопада 2020 року. Не дочекавшись пояснень Завгородньої, у НАЗК склали протокол про адмінпорушення.

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Завгородня заявляла про самовідвід

Питання щодо конфлікту інтересів розглядала Велика палата КСУ. Тоді голосували за скасування відповідальності за недостовірне декларування. Завгородня теж заявила про самовідвід, проте це клопотання не задовольнили. Адже рішення суду є колегіальним і суддя не діє одноосібно.

НАЗК також склало протоколи, окрім Завгородньої, ще щодо 2 суддів КСУ – Ігоря Сліденка та Володимира Мойсака. Мовиться також про конфлікт інтересів щодо скасування низки антикорупційних статей – зокрема, щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Конфлікт інтересів у КСУ / Інфографіка 24 каналу