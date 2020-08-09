У Харкові 9 серпня до Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про конфлікт у таксі. Водій повідомив, що підвозив клієнта до проспекту Науки, проте невідомий відмовився платити за послугу та зробив в бік водія декілька пострілів.

Екіпаж патрульних поліцейських, який прибув за адресою, виявив на місці події 31-річного громадянина, на якого вказав заявник. Про це повідомили на офіційному сайті національної поліції.

Цікаво На Житомирщині спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив декілька будівель

Під час огляду прилеглої території поліцейські виявили пістолет для відстрілу гумових куль та декілька гільз.



Знайдена куля / Фото Національна поліція

За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження через хуліганство. Згідно закону, покарання передбачає до 7 років позбавлення волі. Наразі поліція встановлює усі обставини події.



Знайдений пістолет / Фото Національна поліція