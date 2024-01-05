Два – три постріли і все: у ЗСУ розповіли, за яких обставин окупанти здаються у полон

Путін натужно намагається досягнути бодай якихось успіхів на полі бою, тому продовжує кидати своїх солдатів у криваві штурми. Не наважуючись на бунт, російські військові шукають різні способи уникнути смерті.

Останнім часом ворог посилив штурми на східних напрямках. Часом це не до вподоби самим окупантам, розповів в ефірі телемарафону полковник, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає 24 Канал.

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Це не завжди жорсткий бій

За словами полковника, російські військові не наважуються відкрито бунтувати, однак вдаються до саботажу. Наприклад, намагаються сховатися.

Пробіг десь 100 метрів, сховався у якусь яму і прикидається мертвим,

– розповідає Штупун.

У зоні відповідальності угруповання "Таврія" щотижня у полон здаються близько 30 окупантів. Умови самої здачі у полон різні. Хтось здається за програмою "Хочу жити". Втім, більшість потрапляє у полон у бою. Причому це не завжди жорсткий бій. Буває, досить двох – трьох пострілів, і росіяни здаються, зазначив військовий.

Відомо, що в останні тижні грудня на Запорізькому напрямку окупанти масово здавалися у полон. Військовий експерт Роман Світан розповів, чи ця тенденція здатна відбити бажання воювати у їхніх співвітчизників.

Світан підкреслив, що навряд чи масовані здачі в полон здатні вплинути на російську армію. Адже Кремль усіляко мотивує свій народ вбивати українців, пропонуючи грошові винагороди у понад 250 тисяч рублів і різні бонуси.

Втім, здача у полон окупантів має вплив на тих російських військовослужбовців, які вже розуміють, куди потрапили.

Росіяни, які здаються, прагнуть дочекатися розгрому своєї армії, а потім повернутися на батьківщину.