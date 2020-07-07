Щоб усвідомити подальші перспективи російського життя, корисно помітити, як влада почали презентувати війну.

Позавчера Александр Бородай на съезде партии "Родина" в Петербурге заявил, что Донецк и Луганск фактически находятся в составе России, а скоро войдут в нее официально.

Обратите внимание! Никаких ультиматумов не было, – Резников о призыве РФ внести изменения в Конституцию по Донбассу

На выборах все методы хороши

Бородай "философ", бывший друг Гиркина и "премьер ДНР", один из тех умных ребят, кто выжил в донецкой мясорубке – в отличие от большинства "политиков" и "командиров", которые уже отправились на тот свет. Вообще, наемники из России отчего-то чаще выживают на оккупированных территориях, чем местные коллаборационисты.

Бородай был связан с Сурковым и, скорее всего, Малофеевым, оба они сейчас скорее в опале, но умище не скрыть, великие мыслители сейчас генерируют одинаковые идеи: после Крыма и обнуления нужна третья веха.

Сегодня стало известно, что партия Захара Прилепина "За правду" (кто сказал, что в России нет демократии и многопартийности, вот ведь их уже целых две) объявила, что в ее предвыборной программе будет идея проведения всероссийского референдума о присоединении к России Донецка, Луганска, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. С этой творческой инициативой Прилепин планирует идти на выборы в Госдуму. Если идея зажгет сердца граждан, то "Единая Россия" окажется умеренной центристской оппозицией.

Окно в будущее или прошлое

Некоторым по привычке кажется, что Прилепин лишь маргинальный националист, полевой командир вроде Арсения Павлова (помните такого?), любящий хвастаться участием в убийствах. Это, конечно, давно не так. Теперь Прилепин один из самых известных и респектабельных участников рабочей группы по обнулению конституции. Президент России уже выразил надежду, что участники группы не разбегутся и продолжат регулярное законотворчество на благо великой страны.

Более того, президент Путин после получения мандата на пожизненное правление крайне озабочен вопросами "подарков от русского народа", которые уходящие в 1991 году республики отчего-то унесли с собой. Русские подарки, судя по всему, нужно на выходе возвращать: на будущее имейте это в виду.

Прилепин, этот солдат империи из числа ментов, в свою очередь дает совершенно конкретную перспективу нашего будущего: эскалация, конфликт с Грузией, Молдовой и Украиной, новые санкции, изоляция страны. Не стоит отмахиваться от Захара как от сумасшедшего, он теперь мастер нью-соцреализма.

Чтобы Лукашенко не расслаблялся

Наверное, для полного величия Второй ирреденте за счет непризнанных территорий не хватает новой организационной формы и восстановления Союза (Союзного государства). В идеале присоединять надо не только непризнанные республики, но и Беларусь. Объединение в новую страну даст формальный повод для пересмотра границ и требований признания происходящего со стороны мира.

Кажется, что некоторые люди Кремле уверены: народы России 1 июля взяли под ружье и уже стоят единым танковым батальоном, мечтая лишь о том, чтобы броситься в последний бой и умереть за руководство. Если у вас были другие планы, например, отпуск, образование для детей или карьера, их лучше отложить.

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Жестокий фарс состоит в том, что от немедленного старта описанного сценария нас, возможно, удерживает сейчас лишь завхоз Лукашенко, который по слухам торгуется за вице-президентство. Не сдавайтесь, Александр Григорьевич!