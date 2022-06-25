Не зламає дух українців, – Зеленський відреагував на масовані ракетні удари по Україні
25 червня 2022 , 22:42Читать новость на русском
Російські окупанти 25 червня випустили по українських містах 45 ракет. Загарбники хочуть показати, що зможуть дотиснути українців, однак їм ніколи не вдасться цього зробити.
Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
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Дивіться звернення Володимира Зеленського: