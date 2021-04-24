Не злякалися, – Овдієнко пояснив, чому Росія не наважилась на наступ в Україну

Україна перемогла Путіна в ініційованій ним ескалації. Президент Росії сподівався, що українці злякаються й благатимуть його про переговори та компроміси заради відведення російських військ від кордонів.

Таку думку у своєму блозі "Думки мої тихі" висловив журналіст та ведучий Артем Овдієнко. На його думку, Володимир Путін "брав українців на слабо".

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Проте українці не лише не злякалися, а й навпаки, згуртувалися навколо нової напасті, наголосив журналіст. Він додав, що в громадян України не сталося паніки й закликів "здатися, бо ми все одно програємо".

Овдієнко припустив, що українці програли б, якби злякалися путінського брязкання зброєю біля кордонів.

Журналіст додав, що програш міг відбутись, якби налякана Україна "побігла" б до Путіна на переговори, де погоджувались би на усі вимоги Кремля, щоб не допустити нового російського повномасштабного вторгнення.

Але ми не злякалися, тому я й кажу, що ми не те що не програли, ми насправді виграли цей раунд війни, яка вже 8 рік безперервно триває між Україною та Росією,

– сказав Артем Овдієнко.

22 квітня голова міноборони Росії Сергій Шойгу повідомив про те, що їхні війська залишають південний і західних округ та повертаються до місць постійної дислокації.

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