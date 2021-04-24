Не злякалися, – Овдієнко пояснив, чому Росія не наважилась на наступ в Україну

Україна перемогла Путіна в ініційованій ним ескалації. Президент Росії сподівався, що українці злякаються й благатимуть його про переговори та компроміси заради відведення російських військ від кордонів.
Джерело:24 канал
Таку думку у своєму блозі "Думки мої тихі" висловив журналіст та ведучий Артем Овдієнко. На його думку, Володимир Путін "брав українців на слабо".
Повний випуск блогу Перемога над Путіним: українці готувалися воювати за державу
Проте українці не лише не злякалися, а й навпаки, згуртувалися навколо нової напасті, наголосив журналіст. Він додав, що в громадян України не сталося паніки й закликів "здатися, бо ми все одно програємо".
Овдієнко припустив, що українці програли б, якби злякалися путінського брязкання зброєю біля кордонів.
Журналіст додав, що програш міг відбутись, якби налякана Україна "побігла" б до Путіна на переговори, де погоджувались би на усі вимоги Кремля, щоб не допустити нового російського повномасштабного вторгнення.
Але ми не злякалися, тому я й кажу, що ми не те що не програли, ми насправді виграли цей раунд війни, яка вже 8 рік безперервно триває між Україною та Росією,
– сказав Артем Овдієнко.
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